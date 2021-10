محمد رضوان بھی بھارتی فاسٹ باؤلر محمد شامی کی سپورٹ میں سامنے آگئے

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان وکٹ کیپر بلے باز بھارتی فاسٹ باؤلر محمد شامی کی سپورٹ میں کھل کر سامنے آگئے ہیں۔

واضح رہے کہ پاکستان سے شکست کے بعد بھارتی شائقین کی جانب سے محمد شامی کے خلاف تعصب پر مبنی مہم جاری ہے، بھارتی شائقین کی جانب سے انکو غدار کہا جارہا ہے اور پاکستان جانے کے مشورے دیئے جارہے ہیں۔محمد رضوان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کو اپنے کیرئیر کے دوران بہت سے پریشر، مشکلات اور دباؤ سے گزرنا پڑتا ہے، محمد شامی سٹار اور دنیا کے بہترین باؤلر ہیں۔مہربانی کرکے اپنے سٹارز کی عزت کریں،اس کھیل کے ذریعے لوگوں کو قریب آنا چاہیے دور نہیں جانا چاہیے۔

The kind of pressure, struggles & sacrifices a player has to go through for his country & his people is immeasurable. @MdShami11 is a star & indeed of the best bowlers in the world

Please respect your stars. This game should bring people together & not divide 'em #Shami #PAKvIND pic.twitter.com/3p70Ia8zxf