محمدرضوان نے ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑتے ہوئے بڑا اعزاز اپنے نام کرلیا

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن) محمد رضوان ٹی 20 کرکٹ میں سب سے بہترین ایوریج کے ساتھ ایک ہزار رنز مکمل کرنے والے بلے باز بن گئے ہیں۔

محمد رضوان کی ٹی 20 ایوریج اس وقت 52 اعشاریہ 77 ہے۔ویرات کوہلی نے ٹی 20 کرکٹ میں ایک ہزار رنز 52 اعشاریہ 72 کی ایوریج کے ساتھ مکمل کیے تھے۔

Rizwan's T20I average at the moment is 52.77 - HIGHEST IN THE WORLD WITH 1000 RUNS. He's gone past Virat Kohli (52.72).