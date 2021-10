" یہ فتح امن کا پیغام ہے" شاداب خان نے نیوزی لینڈ کو آئینہ دکھا دیا

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ میں نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی مسائل حل کرنے کے بعد نائب کپتان شاداب خان نے فتح کو امن کا پیغام دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں شاداب خان نے کہا "یہ ہمارا امن کا پیغام ہے، اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں، یہ آپ کی فتح ہے، یہ پاکستان کیلئے ہے ، یہ امن کیلئے ہے، کبھی نہ بھولو پاکستان ہے ہمارا، پاکستان ہے تمہارا۔"

خیال رہے کہ پاکستان نے ٹی 20 ورلڈ کپ کے میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پانچ وکٹوں سے شکست دی ہے۔ نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 134 رنز بنائے تاہم گرین شرٹس نے آٹھ گیندیں پہلے ہی ہدف حاصل کرلیا۔ فاسٹ باؤلر حارث رؤف کو چار کیوی کھلاڑیوں کا شکار کرنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ ماہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں سیریز کھیلے بغیر ہی سیکیورٹی ایشوز کا بہانہ کرکے واپس چلی گئی تھی ۔ نیوزی لینڈ کے اس رویے پر پاکستانی کرکٹ شائقین سخت غصے میں تھے تاہم آج گرین شرٹس نے شاندار فتح کے بعد قوم کو قلبی سکون پہنچانے کا سامان کردیا۔

This is our message of PEACE. Support your team. This is your win. This is for PAKISTAN. This is for peace. Kabhi na bhulo #Pakistan, hai hamara Pakistan, hai tumhara Pakistan. #PakistanZindabad pic.twitter.com/aLayHtGd3g