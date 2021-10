اب ہر ٹیم پاکستان سے کھیلنے سے ڈرے گی، انگلش کپتان نے قومی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے بڑی بات کہہ دی

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل وان نے کہا ہے کہ ٹی 20 کرکٹ ورلڈکپ میں اب ہر ٹیم پاکستان سے کھیلنے سے ڈرے گی۔

ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ پاکستان کی ٹیم اسوقت شاندار ہے، وہ یقینی طور پر سیمی فائنل میں پہنچیں گے، اب ہر ٹیم دعا کرے گی کہ سیمی فائنل میں انکا مقابلہ کسی دوسری ٹیم سے ہو اور وہ انہیں شکست دے دے۔ ان کو کرکٹ کھیلتے دیکھنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔

Pakistan are looking exceptional .. They will reach the Semis .. all other teams will will hope to avoid them & pray that whoever gets them knocks them out before the final .. Love watching them play Cricket .. #T20WorldCup #Pakistan