"کتنے آدمی تھے؟سردار پانچ۔۔۔کیوں پچھلی مرتبہ تو دو تھے؟کیونکہ نیوزی لینڈ کو سیکیورٹی کا مسئلہ تھا" سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان ، ہنسی نہ رکے

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان کی فتح کے بعد سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آگیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین کے بقول پاکستان نے نیوزی لینڈ کا سیکیورٹی کا مسئلہ حل کردیا ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ ماہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں سیریز کھیلے بغیر ہی سیکیورٹی ایشوز کا بہانہ کرکے واپس چلی گئی تھی ۔ نیوزی لینڈ کے اس رویے پر پاکستانی کرکٹ شائقین سخت غصے میں تھے تاہم آج گرین شرٹس نے شاندار فتح کے بعد قوم کو قلبی سکون پہنچانے کا سامان کردیا۔

Dedicating this win to all security forces of Pakistan ????????. Well done boys keep working hard for ???? In Shaa Allah. Pakistan ???????? Zindabad. #PakvsNewzealand #Worldcup2021 pic.twitter.com/bLDK9jdWeg