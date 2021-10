نیوزی لینڈ کے خلاف جیت، رمیز راجہ نے ٹیم کو اہم پیغام جاری کردیا

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) کے چیئرمین رمیز راجہ نے ٹیم کو مبارک دیتے ہوئے اپنی نظریں اگلے میچ پر مرکوز کرنے کا پیغام دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ ایک مشکل حریف ہے،اور ایک اچھا میچ جیت کر آپ کو اعتماد ملتا ہے،لڑکوں سر نیچے رکھنے اور نظر اگلی میچ پر۔

واضح رہے کہ پاکستان نے ٹی 20 ورلڈکپ کے اپنے دونوں میچز میں فتح سمیٹی ہے،پہلے میچ میں بھارت جبکہ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ کو شکست سے دوچار کیا ہے۔

Great win! NZ is a tough opponent and winning a tough game gives you confidence . Head down boys and on to the next one! #PakistanZindabad