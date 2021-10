نیوزی لینڈ کے خلاف جیت پر وزیراعظم کا پیغام بھی سامنے آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے قومی ٹیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار جیت پر مبارک باددی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جیت شاندار تھی، ایک دفعہ پھر باؤلرز نے بہترین باؤلنگ کی،ایک اچھی ٹیم شکست کے بعد اپنی خامیوں کا جائزہ لیتی ہے اور ایک بہترین ٹیم اپنی جیت کے بعد بھی اپنا جائزہ لیتی ہے۔

Congratulations Team Pakistan. Bowling again was outstanding. A good team will analyse it’s mistakes when it loses. A great team does a thorough analysis of its game even when it wins.