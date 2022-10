بینکوں کے لیے ہائبرڈ کلاؤڈ ویلیو پروپوزل کا آغاز بینکوں کے لیے ہائبرڈ کلاؤڈ ویلیو پروپوزل کا آغاز

لاہور(پ ر)NDC اور Temenos Bank of the Future Forum (BoFF 2022) میں Huawei نے پلاٹینم اسپانسر کے طور پر شرکت کی اور Temenos Core Banking پر بینکوں کے لیے ہائبرڈ کلاؤڈ ویلیو پروپوزل کا آغاز کیا۔ Temenos کے ایک سٹریٹجک پارٹنر کے طور پر، Huawei کا جدید ہائبرڈ کلاؤڈ حل بینکوں کو ڈیجیٹل تبدیلی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک جدید IT پلیٹ فارم بنانے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ Huawei ہائبرڈ کلاؤڈ Temenos Core Banking کے کلاؤڈ مقامی ورڑن کی تعیناتی کے لیے ایک تصدیق شدہ پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ ایک حالیہ مشترکہ بینچ مارک ٹیسٹنگ انڈسٹری کے معیاری x86 فن تعمیر کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن لین دین کے لیے بہترین کارکردگی کو ظاہر کرتی ہے۔ سرکردہ بینک کلاؤڈ ٹرانسفارمیشن کو ایک اہم آئی ٹی اقدام کے طور پر لے رہے ہیں۔ کلاؤڈ پر مبنی IT فن تعمیر بینکوں کو نہ صرف بنیادی بینکنگ کو تبدیل کرنے میں مدد کر سکتا ہے، بلکہ دیگر کاروباری منظرنامے بشمول ادائیگی، ڈیٹا اینالیٹکس، تعمیل، DevOps، وغیرہ۔ SBP کے ضوابط کی تعمیل کرتے ہوئے، Huawei ہائبرڈ کلاؤڈ مقامی بینکنگ صارفین کے لیے ایک پریمائز پرائیویٹ کلاؤڈ اسٹیک، اندرون ملک پبلک کلاؤڈ اور بین الاقوامی پبلک کلاؤڈ سمیت حل کی ایک ٹوکری فراہم کرتا ہے۔ بینکوں کو کلاؤڈیفیکیشن کے سفر میں مدد کرنے کے لیے، Huawei ہائبرڈ کلاؤڈ کے پاس صلاحیتیں ہیں۔