قومی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں بچوں کو کرکٹ کے گُر سکھانے لگی

پرتھ(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کی پرتھ میں بچوں کے ساتھ پریکٹس کی ، قومی کھلاڑیوں نے بچوں کو بیٹنگ باؤلنگ اور فیلڈنگ ٹیکنیکس بارے بتایا۔

تفصیلا ت کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج پرتھ میں آپشنل پریکٹس سیشن بھی کیا ، قومی کرکٹ ٹیم آج دو بار پریکٹس کرے گئے ، ٹی 20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے میں پاکستان کا اگلا مقابلہ 27 اکتوبر کو زمبابوے سے پرتھ میں ہوگا۔

