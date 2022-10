"دوران سماعت خواتین وکلا زلفیں نہ سنواریں، کام میں خلل پڑتا ہے" بھارتی عدالت کا حکم جو واپس لینا پڑگیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت کی ریاست مہاراشٹرا کے شہر پونے کی ضلعی عدالت کے رجسٹرار نے دوران سماعت خواتین وکلا کو زلفیں سنوارنے سے منع کردیا۔عدالت کے رجسٹرار کی جانب سے جاری نوٹس کی تصویر بھارت کی سینیئر وکیل اندرا جے سنگھ نے ٹوئٹ کی جس کے بعد عدالتی نوٹس پر سوشل میڈیا پر بھی شدید تنقید کی گئی۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق پونے کی ضلعی عدالت کے رجسٹرار نے 20 اکتوبر کو نوٹس چسپاں کیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ مسلسل نوٹس کیا گیا ہے عدالت میں دوران سماعت خواتین وکلا بال سنوارتی ہیں اور اس عمل سے عدالتی کام میں خلل پڑتا ہے لہٰذا اس عمل سے گریز کیا جائے۔

