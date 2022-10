شہباز شریف کا عمران خان پر ارشد شریف کے قتل کو سیاست کیلئے استعمال کرنے کا الزام

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ صحافی ارشد شریف کے قتل کو اپنی سیاست کیلئے استعمال کر رہے ہیں۔

اپنے ایک ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا "عمران نیازی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ ارشد شریف کے المناک قتل کو معمولی سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے اور ریاستی اداروں پر الزامات لگانے کی حد تک جا رہا ہے۔وہ بے بنیاد الزامات کا سہارا لینے کے بجائے صبر سے کام لے اور جوڈیشل کمیشن کے نتائج کا انتظار کرے۔"

Imran Niazi is playing a dangerous game. He is using tragic killing of Arshad Sharif for petty politics & going to the extent of casting aspersions on state institutions. He should be patient & wait for findings of Judicial Commission instead of resorting to baseless allegations.