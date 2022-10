کیا واقعی پاکستانی مسٹر بین نے زمبابوے کے شہریوں کو چونا لگایا تھا؟

پرتھ (ڈیلی پاکستان آن لائن) زمبابوے سے تعلق رکھنے والے ایک کرکٹ مداح نے پاکستان کرکٹ ٹیم سے کل کے میچ میں اس مبینہ فراڈ کا بدلہ لینے کا اعلان کردیا جو 2016 میں زمبابوے کے لوگوں کے ساتھ مسٹر بین کے نام پر ہوا تھا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی ) نے ٹوئٹر پر گرین شرٹس کے پریکٹس سیشن کی تصاویر شیئر کیں تو ایک زمبابوین کرکٹ فین نے کمنٹ میں لکھا "زمبابوین ہونے کے ناطے ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، آپ نے ہمیں ایک بار مسٹر بین روون اٹکنسن کے نام پر فراڈ "پاک بین" دیا تھا . ہم کل ہی معاملہ حل کر لیں گے بس دعا کریں بارش آپ کو بچا لے."

As Zimbabweans we wont forgive you...you once gave us that Fraud Pak Bean instead of Mr Bean Rowan ..we will settle the matter tommorow just pray the rains will save you...#ZIMVSPAK