ارشد شریف کی والدہ اور بیٹی سے منسوب سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز جعلی نکلیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر صحافی ارشد شریف کی والدہ اور بیٹی سے منسوب ویڈیوز بیانات تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں جن کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ جعلی ہیں۔

خاتون صحافی مدیحہ عابد علی نے اپنے ایک ٹویٹ میں ان دونوں ویڈیوز کو جعلی قرار دیا اور دونوں خواتین کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہ تو ارشد شریف کی والدہ ہیں اور نہ ہی یہ ان کی بیٹی ہے۔ انہوں نے ویڈیوز شیئر کرنے والے صحافی سے درخواست کی کہ وہ ان جعلی ویڈیوز کو ہٹادیں۔

Fake News Alert. This woman is not #ArshadSharif's mother, neither this girl is #ArshadSharif's daughter. I request @MurtazaDar1 to please delete the false caption from the video uploaded on your page "views matter". Thank you. pic.twitter.com/8iZICEM4kI