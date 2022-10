فیصل واوڈا کو امپورٹڈ حکومت نے لانچ کیا ، صدر پی ٹی آئی سندھ کا الزام 

کراچی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس پر صدر پی ٹی آئی نے الزام عائد کیا کہ فیصل واوڈا کو امپورٹڈ حکومت نے لانچ کیا ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں علی زیدی نے لکھا کہ فیصل واوڈا نے لانگ مارچ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ، سرکاری ٹی وی سمیت تمام چینلز نے فیصل واوڈا کو کوریج دی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں امپورٹڈ حکومت نے لانچ کیا ہے ۔

Vawda tried to damage our #LongMarch

Interestingly all channels + PTV covered the presser so it’s clear that #ImportedGovernment launched him. But he made no sense.

When @ImranKhanPTI has clearly issued instructions for all to remain peaceful, what weight does his presser carry?