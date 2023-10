ایشین پیرا گیمزپاکستانی کھلاڑی نے گولڈ میڈل جیت لیا

بیجنگ (ویب ڈیسک) پاکستانی ایتھلیٹ حیدرعلی نے چین میں جاری ایشین پیرا گیمز میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا ہے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق قومی ایتھلیٹ حیدر علی نے ایشین پیرا گیمز میں مینز ڈسک تھرو مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا۔

یاد رہے کہ حیدر علی 2021 کے پیرا اولمپکس میں بھی گولڈ میڈل پاکستان کے نام کر چکے ہیں۔

Mr. Haider Ali's exceptional achievement at the 4th Asian Para Games in Hangzhou, China, where he clinched the Gold Medal in Discus Throw, stands as a moment of great pride for the nation, showcasing his remarkable talent and determination. pic.twitter.com/kwwHMY53nQ