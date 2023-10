اپنا بلا بطور تحفہ دینے پر افغان بیٹر گرباز نے بابر اعظم سے متعلق پیغام میں کیا کہا؟

چنئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغان بیٹر گرباز نے بابر اعظم سے متعلق پیغام میں انہیں شائستہ طبیعت کا مالک شخص قرار دیدیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر اپنے بیان میں رحمن اللہ گرباز کا کہنا ہے کہ شاندار شخص اور کھلاڑی بابر اعظم نے شاندار تحفہ دیا۔ سر بلند رہیں، مضبوط اور چمکتے رہیں۔

Wonderful gift 🏏 by a wonderful player and human being. Truly gentleman @babarazam258 . Chin up, stay strong and keep shining ❤️🫡 pic.twitter.com/2CoiEEblSZ