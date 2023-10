ورلڈ کپ میں پاکستان کی مسلسل شکست پر علی ظفر نے بھی طنز کے نشتر چلادیئے

لاہور (ویب ڈیسک) آئی سی سی ورلڈ کپ میں پاکستان کی مسلسل شکست نے عالمی شہرت یافتہ گلوکار علی ظفر کو قومی ٹیم پر طنز کرنے پر مجبور کردیا۔

علی ظفر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر ایک طنزیہ پوسٹ کی جس میں اُنہوں نے 27 اکتوبر کو ہونے والے پاکستان اور جنوبی افریقا کے میچ سے قبل ہی قومی ٹیم کو جیت کی مبارکباد دے دی۔گلوکار نے کہا کہ “جمعہ کو جنوبی افریقا کے خلاف پاکستان کی جیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں”۔

Congratulations Pakistan on your victory against South Africa on Friday. #MazaAya #CricketWorldCup #WorldCup2023 #PAKvSA