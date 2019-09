پاکستان، ترکی اور ملائیشیا کا اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کیلئے مشترکہ انگریزی زبان کا چینل کھولنے کا اعلان

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان، طیب اردگان اور مہاتیر محمد نے مل کر ایک انگریزی ٹی وی چینل کے قیام پر اتفاق کیا ہے جس پر اسلام کے حوالے سے غلط فہمیوں کا جواب دیا جائے گا۔

وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ ان کی ترک صدر رجب طیب اردگان اور ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد سے میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تینوں ممالک مل کر انگریزی زبان کا ایک چینل شروع کریں گے۔ اس چینل کا مقصد اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنا اور اسلام جیسے عظیم دین کے حوالے سے پھیلنے والی غلط فہمیوں کی درستی کرنا ہوگا۔

وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس چینل کے ذریعے ایسی غلط فہمیاں جو لوگوں کے مسلمانوں کے خلاف کرتی ہیں ان کو دور کیا جائے گا، توہین رسالت ﷺ کے معاملے پر باقاعدہ طور پر آگاہی پھیلائی جائے گی۔ اس قسم کے ٹی وی ڈرامے اور فلمیں بنائی جائیں گی جو مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں مسلمانوں اور پوری دنیا کے لوگوں کو آگاہ کریں ، اس چینل کے ذریعے عالمی میڈیا میں مسلمانوں کی باضابطہ نمائندگی کی جائے گی۔

Misperceptions which bring people together against Muslims would be corrected; issue of blasphemy would be properly contextualized; series & films would be produced on Muslim history to educate/inform our own people & the world; Muslims would be given a dedicated media presence.