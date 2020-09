ویرات کوہلی کی کارکردگی پر سنیل گواسکر کے تبصرے نے انوشکا شرما کو سیخ پا کر دیا، کرارا جواب دیدیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور انڈین پریمیر لیگ (آئی پی ایل) میں رائل چیلنجرز بنگلور کی قیادت کرنے والے ویرات کوہلی کی کارکردگی پر سنیل گواسکر کے تبصرے نے انوشکا شرما کو چراغ پا کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق کچھ روز قبل بھارتی کپتان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں انہیں اپنی اداکارہ بیوی کی باﺅلنگ پر پریکٹس کرتے دیکھا جا سکتا ہے اور سنیل گواسکر نے کمنٹری کے دوران اس حوالے سے ہی ایک جملہ ادا کیا جس پر انوشکا شرما سیخ پا ہو گئیں۔

Finally after soo much long time saw Virat Batting ????

Virat Anushka playing cricket in building today????

Anushka bowls a Bouncer to Virat????#ViratKohli #AnushkaSharma #Cricket pic.twitter.com/XFmfs3hiBt