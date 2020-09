ڈین جونز نے کس پاکستانی کیلئے فنڈ اکٹھا کیا تھا اور کیوں؟ جان کر ہر کوئی آبدیدہ ہو جائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرنے والے کرکٹ آسٹریلیا کے لیجنڈ بیٹسمین ڈین جونز کا ایک پیغام سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس میں وہ کینسر سے نبرد آزما قومی کرکٹر آصف علی کی بیٹی کیلئے امداد کی درخواست کر رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق ڈین جونز کے انتقال کے بعد دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے افسردہ ہیں اور تعزیتی پیغامات جاری کرنے کیساتھ ساتھ ان کے چند ایسے کارناموں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈین جونز کرکٹ میں اعلیٰ کارکردگی کے علاوہ انسانیت کیلئے درد دل رکھنے والے انسان بھی تھے۔

سوشل میڈیا صارف ریحان کی جانب سے شیئر کئے گئے پیغام کے سکرین شاٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈین جونز ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں سے آصف کی مالی مدد کیلئے امداد کی درخواست کررہے ہیں۔ ڈین جونز نے اپنے پیغام میں لکھا کہ ”میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں آصف اور اس کے اہل خانہ کی مالی مدد کیلئے کچھ رقم اکھٹی کرنی چاہئے، تاکہ اسے علاج معالجے کیلئے اخراجات میں مدد مل سکے۔“

I normally wouldn’t share screenshots of any convos but I think ppl should know the kind of man #DeanJones was off the field. One of the most compassionate ppl. This he sent to me when Asif was going through a tough time, he believed in Asif & Asif delivered that season. pic.twitter.com/xbhjsNVosc