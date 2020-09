طلال چوہدری پر تشدد، ویڈیوز سامنے آگئیں

فیصل آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری پر تشدد کے بعد جائے وقوعہ کی ویڈیوز سامنے آگئیں۔

سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ایک ویڈیومیں دیکھا جاسکتا ہے کہ طلال چوہدری پولیس اہلکاروں کو خود کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتارہے ہیں اور یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ ان کا موبائل فون چھین لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں تنظیم سازی کیلئے بلایا گیا تھا۔

ایک اور ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ طلال چوہدری نے اپنے بائیں بازو پر تیل ملا ہوا ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ بازو توڑ دیا گیا ہے۔ طلال چوہدری نے بتایا کہ ان کی گھڑیاں اور موبائل فون چھین لیے گئے ہیں۔ ویڈیو بنانے والے شخص نے جب طلال چوہدری کا موقف لینے کی کوشش کی تو ابھی انہوں نے بولنا شروع ہی کیا تھا کہ ان کے قریبی شخص نے کیمرہ بند کرادیا۔

اسی ویڈیو میں گھر کے باہر لگی ہوئی نیم پلیٹ بھی نظر آرہی ہے جس پر ن لیگ کے مرحوم ایم این اے رجب علی بلوچ کا نام لکھا ہوا ہے۔

Exclusive video of #TalalChaudhry after beaten by brothers of his own party's MNA @AyeshaRajabAli1 pic.twitter.com/j8yvmf9gIR