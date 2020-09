بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت پر گلگت بلتستان کے انتخابات میں مداخلت کا الزام عائد کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے سپیکر اور وزراء کا کوئی تعلق نہیں، شفاف انتخابات کے لئے میری پارٹی صرف گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن سے رابطے میں رہے گی۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قومی اسمبلی کے سپیکر اور وفاقی وزراء کا گلگت بلتستان میں انتخابات سے کوئی لینا دینا نہیں،ہم گلگت بلتستان کے انتخابات میں وفاقی حکومت کی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں, شفاف انتخابات کے مطالبات کے حوالے سے میری پارٹی صرف گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن سے رابطے میں رہے گی۔

The Speaker National Assembly & Federal ministers have nothing to do with elections in GB. We condemn the interference of federal government in the elections. My party will only be engageing with the Election Commission GB on our demands for fair elections. #gbkafaisla_gbwalonka