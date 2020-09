پشاور یونیورسٹی میں طالبات کے سامنے خود لذتی اور انہیں ہراساں کرنے والے شخص کی ویڈیو سامنے آگئی

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن) جامعہ پشاور میں ایک شخص طالبات کے ساتھ نازیبا حرکات اور سرعام خود لذتی کرتے ہوئے پکڑا گیا ، ویڈیو بھی سامنے آگئی۔

ویب سائٹ پڑھ لو کے مطابق پشاور یونیورسٹی میں ایک باریش شخص کئی بار طالبات کو ہراساں کرنے میں ملوث پایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تصاویر میں ایک ہی شخص کو مختلف مقامات پر دیکھا گیا ہے۔

اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ طالبات کو دیکھ کر سرعام خود لذتی کرتا ہے اور بعض اوقات طالبات کو چھونے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یہ شخص پشاور یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن ہال کے قریب "وارداتیں" سرانجام دیتا ہے ۔ چونکہ یہ یونیورسٹی کا ایک قدرے غیرگنجان آباد علاقہ ہے تو اس لیے اسے پکڑے جانے کا خوف نہیں ہوتا۔

This is so disgusting, especially in Pakhtun society when a pathan with a long beard does such nasty acts. I feel really bad for their mother and sisters when these types of men catcall the girls passing by. Share this as much as you can so that serious action can be taken.❗❗ pic.twitter.com/TgRWFJCKEe