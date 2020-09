فیصل واوڈا نے طلال چوہدری کیلئے ایسی ویڈیو شیئر کردی کہ دیکھ کر ہنسی نہ رکے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واوڈا نے طلال چوہدری کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک مزاحیہ ویڈیو شیئر کی ہے۔

ویڈیو میں ایک نوجوان "لڑکی کے بھائیوں" سے چھترول کرانے کے بعد گانا گا کر اپنا درد اور خود کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے بارے میں بتارہا ہے۔ پھٹے کپڑے اور پریشان بال یہ نوجوان گانے میں اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے لڑکی نے گھر پر بلا کر اپنے باپ اور بھائی کو بلا کر اس کی خوب درگت بنائی، انہوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ 8 دن تک بستر سے نہیں اٹھ سکا۔

فیصل واوڈا نے یہ ویڈیو مسلم لیگ ن کے رہنما طلال چوہدری کو یہ ویڈیو نذر کی اور ان کیلئے نیک خواہشات اور جلد صحتیاب کی دعا بھی کی۔

خیال رہے کہ 2 روز قبل مسلم لیگ ن کے رہنما طلال چوہدری ن لیگ کی خاتون ایم این اے عائشہ رجب علی کے گھر رات کو 3 بجے "تنظیم سازی" کیلئے گئے تھے جہاں انہیں عائشہ رجب کے بھائیوں اور بیٹے نے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس تشدد کے نتیجے میں طلال چوہدری کا بازو فریکچر ہوگیا جبکہ ان کی گردن اور سر میں بھی چوٹیں آئیں۔ طلال چوہدری اس وقت لاہور کے نجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں جہاں ان کی سرجریز کی گئی ہیں۔

Dedicated to Talal Chaudhry with best wishes and speedy recovery! pic.twitter.com/PnBge2pilj