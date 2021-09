بالی وڈ کو خیرباد کہنے والی سابقہ اداکارہ ثنا خان اور مفتی انس کی ازدواجی زندگی سے متعلق تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آگیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کی اداکارہ ثنا ء خان نے مفتی سے شادی کرکے انڈسٹری کو خیر باد کہہ دیا تھا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق انتہائی شاندار زندگی گزار رہی ہیں اور اب فلمی ناقد کمال راشد خان المعروف کے آر کے نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ تین سالوں میں ثنا خان اور ان کے شوہر کی طلاق ہوجائے گی۔

انہوں نے لکھا کہ ثناء خان آئندہ تین سالوں کے دوران اپنے شوہر انس سے طلاق لے لیں گی ۔

Prediction 35- Sana khan will get divorce from her husband Anas within next 3 years!