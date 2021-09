یمن میں جہنم کا کنواں کہلائے جانیوالے غیر معمولی کنویں کی تہہ تک ماہرین پہنچ گئے 

صنعا(ڈیلی پاکستان آن لائن ) یمن کے شہر بارہوت میں جہنم کا کنواں کہلائے جانیوالےغیر معمولی کنویں کی تہہ تک ماہرین پہنچ گئے ۔ ماہرین کے مطابق کنویں کی چوڑائی 100 فٹ اور اس کی گہرائی 367 فٹ ہے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق بارہوت کے مقامی لوگوں کا موقف تھا کہ کنویں میں سالوں سے متعدد جنات اور دیگر مخلوقات قید ہیں جبکہ عمان کیو ایکسپلوریشن ٹیم کے مطابق کنویں کے اندر سانپ، مردہ جانور اور مختلف موتی پائے گئے ہیں تاہم مافوق الفطرت مخلوقات کی کوئی علامات موصول نہیں ہوئی۔

عمان میں موجود جرمن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر محمد الکندی کا کہنا تھا کہ کنویں کی تلاش کا مقصد یمنی تاریخ کو اجاگر کرنا ہے، یہ کنواں یمنی تاریخ کا ایک اہم حصہ ثابت ہو سکتا ہے۔

'Well of hell': Omani cave team discover what lurks in #Yemen’s strange sinkhole, via the National. pic.twitter.com/hHirD0qOxH