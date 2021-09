’کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں بیوی کی شرکت اور الزامات پر شوہر نے چینل کو قانونی نوٹس بھیج دیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی فلم انڈسٹری کے میگا سٹار امیتابھ بچن کے مشہور رئیلٹی شو ’ کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں شرکت کرنے والی ایک خاتون کی جانب سے اپنی اذدواجی زندگی کی ناکامی کا ذمہ دارشوہر کو قرار دیئے جانے کے واقعے پر شوہر نے چینل کو قانونی نوٹس بھیج دیا۔

میڈ یا رپورٹس کے مطابق گزشتہ دنوں رئیلٹی شو کے دوران ہاٹ سیٹ پر بیٹھی ایک خاتون نے امیتابھ بچن سے گفتگو میں اپنی اذدواجی زندگی کی ناکامی کا ذمہ دار شوہر کو قرار دیا تھا اور کہا تھاکہ ان کے شوہر نے کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیا جبکہ خاتون نے گفتگو کے دوران عدالت میں زیر سماعت مقدمے پر بھی بات کی تھی۔

رپورٹس کے مطابق شو میں شریک خاتون کے شوہر کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے کاروبار کیلئے ساری جمع پونجی خرچ کی اور وہ آج ایک کامیاب بزنس ویمن ہے جبکہ میں ان کی طرف سے فائل مقدمے کے باعث بیروزگار ہوگیا ہوں۔

خاتون کے شوہر نے اپنے ٹوئٹ کے ذریعے بھارتی چینل کو بھیجے گئے قانونی نوٹس کی تصاویر شیئربھی کی ہیں۔

Wife came in KBC hot seat & defamed me for undertrial case. So Slapped legal notice to

KBC for providing platform for defamation for a subjudice matter

My wife for overtaking law & defaming me, announcing verdict

I don't have political links as her, but will fight till my last pic.twitter.com/IAty2hAmRS