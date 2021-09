وزیر اعظم عمران خان کا کراچی کودیگر ترقی یافتہ پورٹ شہروں کے برابر لانے کا عزم

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی کو دیگر ترقی یافتہ پورٹ شہروں ے برابر لائیں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کا کہناتھا کہ کراچی کے ساحلی زون کو سی پیک میں شامل کرنا گیم چینجر ہے،ماہی گیروں کے لیے سمندر محفوظ بنائیں گے جبکہ کراچی میں کم آمدنی والے افراد کیلئے 20ہزارگھریلو یونٹس تیار کریں گے۔

عمران خان نے اپنے پیغام میں میری ٹائم ایجنسی کی کارکردگی کو بھی سراہا۔

Inclusion of Karachi Comprehensive Coastal Development Zone in CPEC is game changer. Will cleanup our marine habitat for fishermen, develop 20k low income housing units & present opportunities for investors. Will put Khi at par with developed port cities

Well done @MaritimeGovPK