سعودی عرب میں بھی قومی دن پر مینارپاکستان کی نوعیت کا واقعہ پیش آگیا ، عوامی پارک میں خاتون کو ہراساں کرنے کی ویڈیو سامنے آگئی

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن )سعودی عرب میں قومی دن کی تقریب میں آنے والی خاتون کو لڑکوں کے گروہ نے جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی جس پر ایک لڑکے کو گرفتار کرلیا گیا ۔سعودی عرب کے شہر طائف میں حکام نے ایک شخص کو عوامی پارک میں مملکت کے قومی دن کی تقریب کے دوران میں خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔

اس واقعہ کا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے ذریعے پتا چلا تھا۔ ویڈیو میں نظرآنے والی متاثرہ لڑکی روایتی لمبے ڈھیلے ڈھالے لباس عبایا میں ملبوس تھی جس کے گرد لڑکوں کا ہجوم لگ گیا اس دوران مشتبہ ملزم نے خاتون کوچھوا اور پھر جلدی سے بھاگ گیا ۔حکام نے بتایا ہے کہ اس مشتبہ شخص کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے اور وہ سعودی شہری ہے۔سعودی پریس ایجنسی (ایس پی اے) کے مطابق یہ مشتبہ شخص اب حکام کی تحویل میں ہے،اس کوابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کردیا گیا ہے۔

