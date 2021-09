سینئر پاکستانی سیاستدان کی مبینہ نازیبا ویڈیو لیک ہوگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن منصور علی خان نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان کی مبینہ نازیبا ویڈیو لیک ہوئی ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں منصور علی خان نے کہا کہ ایک سینئر سیاستدان کی نازیبا ویڈیو ریلیز ہوئی ہے۔ پاکستان میں ایک نیا سکینڈل بس شروع ہی ہونے والا ہے۔

اپنے ایک اور ٹویٹ میں منصور علی خان نے کہا کہ انہوں نے مذکورہ سیاستدان سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی یہ ویڈیو جھوٹی اور جعلی طریقے سے بنائی گئی ہے۔

I have talked to the concerned person and he says its doctored and fake. https://t.co/7y8V3BuH8F