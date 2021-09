سابق کرکٹر اظہر محمود کے والد انتقال کر گئے 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راونڈر اظہر محمود کے والد انتقال کرگئے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اظہر محمود نے اپنے والد کے انتقال کی خبر دی ۔انہوں نے قرآنی آیت کا ترجمہ لکھا کہ ’بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے‘۔اظہر محمد نے لکھا کہ ’میرے پیارے والد محمد اسلم ساغر کا انتقال ہوگیا ہے‘۔انہوں نے کہا کہ میرے والد اور مرحوم والدہ دوبارہ سے (عالم ارواح) میں ایک ہوجائیں گے۔انہوں نے اپنے والد کے لیے بلند درجات اور مغفرت کی دعا کرتے ہوئے سب سے دعاوں کی اپیل کی۔ رپورٹ کے مطابق اظہرمحمود کے والدکی تدفین کل اسلام آبادمیں ہوگی۔

“Indeed, to Allah we belong and to Allah we shall return.” Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un… my beloved father Mohammed Aslam Sagar has sadly passed away i’A to be reunited with my late mother. May he be granted the highest in Jannah ya Allah, Ameen. Duas please