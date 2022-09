شاہین شا ہ آفریدی بھی پاکستان کو جیت دلانے والے حارث روف کی تعریف کیئے بغیر نہ رہ سکے ،پیغام جاری کر دیا 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی انگلینڈ کے خلاف 19 ویں اوور میں 2 گیندوں پر 2 کھلاڑی آو¿ٹ کر کے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے حارث روف کے گرویدہ ہو گئے اور پیغام جاری کرتے ہوئے کھل کر تعریف کر ڈالی ۔

تفصیلات کے مطابق شاہین آفریدی نے انسٹاگرام پر حارث کی تصویر اپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ ”کیا بات ہے! واہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ“۔گزشتہ روز7 میچز پر مشتمل ٹی ٹوینٹی سیریز کے چوتھے میچ میں پاکستان نے دلچسپ مقابلے کے بعد انگلینڈ کو 3 رنز سے شکست دی۔ ہدف کے تعاقب میں ایک وقت پر انگلش ٹیم جیت کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی، انگلینڈ کو 10 گیندوں پر 5 رنز درکار تھے جبکہ 3 وکٹیں اس کے ہاتھوں میں تھیں۔

Haris Rauf came up clutch at the death ???????????????? #PAKvENG pic.twitter.com/2wN7HEJBPq