لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو ہراساں کئے جانے کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف بھی میدان میں آگئے اور کہا کہ مریم اورنگزیب پر فخر ہے ، انہوں نے انتہائی تحمل سے پی ٹی آئی حمایتیوں کی جانب سے ہراساں کرنے کا مقابلہ کیا۔

The manner in which Marriyum Aurangzeb dealt with the harassment from the PTI supporters shows her grace. By her calm & honorable conduct, she exposed the ugly face of the harassers & their promoters.

We are proud of her.