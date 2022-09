ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ اداکارہ عالیہ بھٹ نے اپنی پہلی ہالی ووڈ فلم "ہارٹ آف سٹون" کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر شیئر کردی۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق بھارتی اداکارہ عالیہ بھٹ نےسوشل میڈیا پیلٹ فارم ٹوئٹر پر اپنی پہلی ہالی ووڈ فلم" ہارٹ آف سٹون" کا ٹریلر شیئر کر دیا۔ اداکارہ عالیہ بھٹ ہالی ووڈ اداکارہ گیل کیڈوٹ اور جیمی ڈورنن کے ساتھ نظر آئیں گی۔اداکارہ عالیہ نے فلم کا ٹریلر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ" ہارٹ آف سٹون 2023 میں نیٹ فلکس پر ریلیز ہوگی"۔فلم کے فرسٹ سین میں ایک آواز سنی جاسکتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ" آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس چیز کی ہامی بھری ہے , کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ بہت اہم ہے"۔اس پوسٹ کو دیکھ کر مداح بے صبری سے فلم کا انتظار کر رہے ہیں۔

The first look of Heart Of Stone and Keya!????

Coming to @NetflixIndia in 2023???? #Tudum pic.twitter.com/8rpUO8ovaQ