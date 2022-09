افغان سرزمین پاکستان کیخلاف استعمال ہونے کے وزیراعظم کے بیان پر طالبان کا ردعمل آگیا

کابل(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم میاں شہباز شریف کی طرف سے اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے کے متعلق اظہار خیال کیا تھا جس پر طالبان کی طرف سے ردعمل سامنے آ گیا ہے۔

ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق طالبان نے افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”افغانستان میں اس وقت کوئی دہشت گرد گروپ موجود نہیں ہے۔“

