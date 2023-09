ناسا کا مشن سیارچے کے نمونے لے کر زمین پر واپس پہنچ گیا

لاس اینجلس (شِنہوا) ناسا کے پہلے امریکی مشن،اوسیرس ریکس خلائی جہازسے ایک سیارچے بینوکے نمونے زمین پر واپس پہنچ گئے ہیں۔ناسا نے کہا ہے کہ کسی سیارچے کے نمونے زمین پر لانے کا یہ امریکہ کا اپنی نوعیت کا پہلا مشن ہے جس سے ہمارے نظام شمسی کی پیدائش کے حوالے سے نئی معلومات فراہم ہوں گی۔

