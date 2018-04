”انوشکا شرما منحوس ہے، اس سے طلاق لے لو۔۔۔“ بھارتیوں نے انوشکا شرما کو ویرات کوہلی کیلئے منحوس کیوں قرار دیدیا، جان کر آپ کو بے حد افسوس ہو گا کہ بھارتی اتنے بھی گر سکتے ہیں

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے انوشکا شرما جیسی خوبصورت بیوی ملے لیکن ہر کوئی ویرات کوہلی جیسا خوش قسمت نہیں ہوتا جسے خوبصورت بیوی بھی ملے اور وہ کئی مرتبہ شائقین کی تنقید کا نشانہ بننے کے باوجود اپنے شوہر کی ٹیم کی حمایت کیلئے سٹیڈیم پہنچے۔

یہ ہفتہ انوشکا شرما کا ”برتھ ڈے ویک“ ہے اور شائد یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اپنی زندگی کے پیار ’ویرات کوہلی‘ اور ان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کیلئے آئی پی ایل کا میچ دیکھنے سٹیڈیم پہنچیں۔ سٹیڈیم میں وہ بہت پرجوش رہیں اور اپنے شوہر کی ٹیم کے حق میں نعرے لگاتی اور تالیاں بھی بجاتی رہیں۔

بدقسمتی سے ویرات کوہلی کی ٹیم رائل چیلنجرز بنگلور (آر سی بی) میچ ہار گئی اور شائقین نے اس شکست کا سارا ملبہ انوشکا شرما پر گراتے ہوئے انہیں ’منحوس‘ تک قرار دیدیا اور کچھ نے تو ویرات کوہلی کو مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنے کرکٹ کیرئیر کا دوام بخشنا چاہتے ہیں تو انوشکا شرما کو طلاق دیدیں جبکہ کئی طرح کے ”میمز“ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے۔

سرکار نامی ایک ٹوئٹر ہینڈل سے انوشکا شرما کے بڑھاپے اور نوجوان کے روپ کی تصاویر اپ لوڈ کی گئیں اور لکھا گیا ”نوجوان انوشکا شرما 2018ءمیں آر سی بی کے فائنل جیتنے کا انتظار کر رہے ہیں اور 2040ءمیں بوڑھی ہونے کے بعد بھی یہ انتظار ختم نہیں ہوا“

فرکی نامی صارف نے بھی انوشکا شرما کے بڑھاپے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”انوشکا شرما 2069ءمیں آر سی بی کے آئی پی ایل کا فائنل جیتنے کا انتظار کرتے ہوئے“

شاہ زیب نے لکھا ”میرے خیال سے آر سی بی کی مسلسل شکستوں کی وجہ انوشکا شرما کی سٹیڈیم میں موجودگی ہے۔۔۔!!!“

#RCBvCSK I think the reason behind consecutive losses of RCB is the presence of Anushka Sharma...!!! — Shahzaib Sheeba (@szbtq) April 25, 2018

آکاش نے لکھا ”لوگ انوشکا شرما کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک مضبوط خاتون قرار دے رہے ہیں کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر مذاق کا نشانہ بننے کے باوجود سٹیڈی میں میچ دیکھنے کیلئے آتی ہیں۔۔۔ ہاہاہاہا، یعنی کیا مطلب ہے؟ اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ ہر بیوی ہی ایسا ہی کرے گی“

People are applauding anushka sharma and calling her a strong women for watching her husband play cricket even after getting trolled on social media whenever he fails. LOL WHAT? WHAT'S SO GREAT ABOUT IT? EVERY WIFE WOULD DO THE SAME. — Aakash (@PUNchayatii) April 25, 2018

کانا ٹنگا نامی صارف نے لکھا ”آج کا میچ یہ ثابت کرے گا کہ دھونی بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا وقت ختم ہو گیا ہے یا پھر انوشکا شرما ویرات کوہلی کیلئے منحوس ہے اور اسے طلاق دیدینی چاہئے“

Today's match will prove that Either #Dhoni has got old and his time is over or Anushka Sharma is unlucky for #ViratKohli and he should get divorced.#Cskvsrcb #cskvrcb — Kanatungaa (@Kanatungaa) April 25, 2018

چندرو ثمن نے لکھا ”بھائیو کل کی ہار کیلئے انوشکا شرما کو ذمہ دار مت ٹھہراﺅ۔۔۔ اگر آر سی بی نے 200 سکور کیا اور اس کا دفاع نہیں کر سکتی تو یہ باﺅلنگ کی خرابی ہے۔۔۔ صرف اومیش اور چھاہل نے ہی اچھی باؤلنگ کی اور باقی سب کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے اور یہی وجہ ہے کہ آر سی بی میچ ہار گئی“

#AnushkaSharma #RCBvCSK Guys don't blame anushka for yesterday loss...If u are scored more than 200 not defended...it's bowling problem..Only umesh and chahal was impressive...others failed to shine that's why RCB lose the yesterday clash... — chandru suman (@chandhrusuman) April 26, 2018

سموکر نامی صارف نے لکھا ”انوشکا شرما!!! تم جب بھی چناسوامی سٹیڈیم میں آتی ہو تو آر سی بی ہار جاتی ہے۔۔۔ برائے مہربانی ویرات کوہلی کو اکیلا چھوڑ دو“