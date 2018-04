شاہدآفریدی نے بھارتیوں کا شکریہ ادا کردیا کیونکہ ۔۔۔وجہ ایسی کہ لالہ کے خلاف منفی پراپیگنڈہ کرنے والے بھارتی میڈیا کا سر بھی شرم سے جھک جائے گا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سٹار آل راﺅنڈ شاہد آفریدی نے کینیڈا میں فنڈ ریزنگ مہم کے اختتام پر بھارتی کمیونٹی کی جانب سے چندہ دینے پر شکریہ ادا کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شاہد آفریدی فاﺅنڈیشن کی حمایت کرنے اور ہماری میزبانی کرنے پر کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈوکا شکریہ ادا کرتا ہوں ،کینیڈا عظیم لوگوں کا ملک ہے ۔اس موقع پر انہوں نے کوہاٹ ہسپتال کی تعمیر کے لیے وینکوور میں بسنے والی پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کیا ۔شاہد آفریدی نے بھارتی کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم سب اس طرح مل جائیں تو امیدیں ختم نہیں ہوتیں ۔

Thank you @JustinTrudeau for supporting the vision of @SAFoundationN & ur hospitality. @Canada is a nation of gr8 ppl.

A special tks to @IRCanada, the Pakistani & Indian community of #Vancouver for ur generous contribution for #KohatHospital as together we all are #HopeNotOut pic.twitter.com/biXmdTKZHk