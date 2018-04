”دھونی کی تو کیا ہی بات ہے“ زینب عباس نے مہندرا سنگھ دھونی کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ بھارتیوں نے پاکستانیوں کو ”چھیڑنا“ شروع کر دیا، وہ کچھ کہہ دیا کہ پاکستانیوں کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کی معروف سپورٹس صحافی زینب عباس کے نام سے ہر کوئی واقف ہے اور انہیں پاکستان کے علاوہ بھارت اور دیگر ممالک میں بھی خوب پذیرائی حاصل ہوتی ہے لیکن انہوں بھارت کے سابق کپتان مہندرا سنگھ دھونی کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گئے۔

مہندرا سنگھ دھونی نے آئی پی ایل میں رائل چیلنجرز بنگلور کیخلاف کھیلے گئے میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 34 گیندوں پر 7چھکوں اور 1چوکے کی مدد سے 70 رنز بنائے اور ٹیم کو شاندار جیت دلائی جبکہ وننگ سکس بھی مہندرا سنگھ دھونی نے ہی مارا۔

وننگ سکس مارنے پر سوشل میڈیا صارفین کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا اور ہر کوئی دھونی کی تعریف کرنے لگا حتیٰ کہ زینب عباس بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئیں جنہوں نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”دھونی کو ایک مرتبہ پھر دنیا کو یہ یاد کروانے کا موقع ملا ہے کہ وہ اب بھی دنیا کا بہترین ’فنشر‘ ہے، کیا شاٹ ماری ہے!“

A chance for @msdhoni to remind the world that he is still the best finisher in the world,what a hit! — zainab abbas (@ZAbbasOfficial) April 25, 2018

اور جب مہندرا سنگھ دھونی نے آخری چھکا مار دیا تو زینب عباس نے ایک مرتبہ پھر ٹویٹ کیا کہ ”اور اس نے بالکل وہی کر دکھایا ہے!!!“

زینب عباس کی یہ ٹویٹ بھارتیوں کو بہت پسند آئی لیکن پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گئے اور اس غصے میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو گیا جب بھارتیوں نے پاکستانیوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔

محمد اسامہ نامی صارف نے لکھا ”یہ کیا بکواس ہے!!! تم ان کی تشہیر کیوں کر رہی ہے جبکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتے، وہ پاکستان کو ہر شعبے میں اکیلا کرنا چاہتے ہیں۔۔۔ تم نے یہ دکھا دیا ہے کہ تمہاری ذاتی دلچسپی ملک کی عزت سے بڑھ کر ہے، تمہیں شرم آنی چاہئے“

WTH u r promoting them when they don't want to play with us, they want to isolate Pak in every field.. You showed that personal interests r always bigger than the country's pride shame on u...???????? — Muhammad Usama (@Usama_m92) April 25, 2018

سکتھی نامی صارف نے دل کے ’ایموجی‘ بناتے ہوئے لکھا ”بھارت کی طرف سے پیار“

❤️❤️ from India — Sakthi (@Sakthi93453393) April 27, 2018

عبدالباسط نے لکھا ”آپ آئی پی ایل کو پروموٹ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ بہت خوبصورت ہیں، برائے مہربانی ایسا کرنا بند کر دیجئے“

Why r u tweeting about IPL ? u r very beautiful plz stop doing this — Abdul Basit (@basittirmizi6) April 26, 2018

شمبھو سنہا نے عبدالباسط کو ”چھیڑتے“ ہوئے لکھا ”وہ اس لئے آئی پی ایل کو پروموٹ کر رہی ہیں کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین لیگ ہے“

she is coz its the biggest and the best league in the world... — Shambhav Sinha (@ShambhavSinha) April 27, 2018

ششوت پانڈے نے لکھا ”آئی پی ایل کا ایک میچ پی ایس ایل کے فائنل کے برابر ہوتا ہے“

IPL ka Ek Match PSL k Final k Barabar hota hai.???????? — Shashvat Pandey (@ByShashvat) April 25, 2018

راہول نے لکھا ”میرے پاکستانی بھائیو!!! آپ یہ تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن پی ایس ایل دنیا کی سب سے بورنگ لیگ ہے۔۔۔ یہ حقیقت ہے، کم سکور والے میچ، تماشائیوں کی عدم شرکت، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں اور غیر ملکی کھلاڑیوں میں بھی کوئی جوش و جذبہ نظر نہیں آتا“

You are accept or not my Pak brothers but PSL is Most Boring League in the World.. It's a fact... No High Score, No Crowd, No Entertainment, No Excitement in Foreign Players — #IPL 2018 (@Rahul0891993) April 25, 2018

توصیف نے لکھا ”کافی عرصے بعد ایک اننگز میں، اور آئی پی ایل کے میچ میں تیسرے درجے کے باﺅلرز کیخلاف کارکردگی دکھانے پر کسی کے بارے میں اپنا فیصلہ مت سنائیں“

Once in a blue moon innings , and dont judge anyone by an innings against 3rd rated bowlers in ipl — Touseef Lone (@ToxicTouseef) April 26, 2018

نہال شیخ نے لکھا ”پی ایس ایل میں باﺅلنگ کا سٹینڈرڈ اس قدر اچھا ہے کہ صرف اکمل برادران اور احمد شہزاد ہی سب سے زیادہ سکور کرنے والے بلے باز بنتے ہیں“