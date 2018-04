مسلم لیگ ن کا چھٹا بجٹ،مراد سعید آپے سے باہر

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے مالی سال 2018-19 کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کردیا۔

ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک حکومت مسلسل چھٹا بجٹ پیش کررہی ہے جس پر اپوزیشن کی جانب سے ا یوان میں احتجاج کیا گیا۔اپوزیشن کا موقف تھا کہ چونکہ حکومت کی میعاد صرف پانچ ہفتے رہ گئی ہے اس لئے اسے پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔اپوزیشن کی جانب سے اجلاس کا واک آﺅٹ کرنے کے بعد پی ٹی آئی اراکین اجلاس میں واپس آگئے ،اس موقع پرشیریں مزاری سمیت پی ٹی آئی ارکان نے وزیر خزانہ کے ڈائس کا گھیراو کیا، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں اور مفتاح اسماعیل پر کاغذ پھینکے۔ اس موقع پر عابد شیر علی، رانا تنویر اور ریاض ملک سمیت حکومتی ارکان نے مفتاح اسماعیل کے گرد حصار بنائے رکھا۔

اس موقع پر پی ٹٰی آئی رکن اسمبلی مراد سعید آوٹ آف کنٹرول ہو گئے، انہوں نے بینچوں کو پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو شہریار آفریدی سمیت کئی ارکان نے انھیں روک لیا اور انہیں ایوان سے باہر لے گئے۔

