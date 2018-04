آرمی چیف کی اے ایف آئی آر ایم کو پولیس کانسٹیبل صابر حسین کے لئے مصنوعی ٹانگ بنانے کی ہدایات:آئی ایس پی آر

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایف آئی آر ایم کو پولیس کانسٹیبل صابر حسین کے لئے مصنوعی ٹانگ بنانے کی ہدایات کی ہیں۔

COAS acknowledges great sacrifice of Constable Sabir Hussain of Punjab Police who lost his limb during an operation in DG Khan. COAS directs Army Rehabilitation Institute AFIRM to undertake artificial limb procedure for the brave constable. pic.twitter.com/lytU4mICDR