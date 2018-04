ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا شہباز شریف کو ٹیلی فون،پارٹی کے لئے نیک خواہشات کا اظہار

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے مسلم لیگ ن کے صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور مسلم لیگ (ن) کا صدر منتخب ہونے پر مبارک باد دی۔

Got telephonic call from Turkish President a little while ago. He conveyed his best wishes 4 PMLN & prayed for early recovery of Begum Kalsoom Nawaz. Thanked President Erdogan for his best wishes & kind words. We wish him success in the upcoming elections. Pak-Turk dosti Zindabad