نادار لوگوں کیلئے مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے،ورلڈڈزاسٹر رپورٹ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ورلڈ ڈزاسٹر رپورٹ 2018 کے مطابق انسانی خدمت کے اداروں کو دُنےا کے انتہائی مستحق نادار لوگوں کی ضرُوریات کو پُورا کرنے کےلئے مزید کوششےں کرنے کی ضُرورت ہے۔ انٹر نیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کرےسنٹ سوسائیٹیز(آئی۔ایف ۔آر ۔سی) کی تیار کردہ اس رپورٹ کی تقریبِ رُو نمائی گزشہ روز پاکستان ہلالِ احمر کے اشتراک سے آئی۔ بی ۔اے کے آڈیٹوریم میں مُنعقدہ تقریب مےں کی گئی۔ یہ تقرِےب انٹر نیشنل فیڈریشن کے صد سالہ جشن کے ساتھ ورلڈ ڈزاسٹر رپورٹ کے مرکزی خےال ©" Leaving No One Behind" (کوئی محرُوم نہ رہ جائے) کے تحت منعقد کی گئی۔اِس رپورٹ مےں یہ واضح کِےا گیا ہے کہ دُنیا مےں انتہائی مشکلات کا شکارتمام مستحق لوگوں کی انسانی امداد تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ جِس کی اہم وجہ دستےاب اور درکار فنڈز کے درمیان موجود بہت بڑا فرق ہے۔ تقرےب کے ابتدائی حِصے مےں قومی اور بےن الاقوامی تنظیموں کو درپیش مسائل کے بارے میں گُفتگُو ہوئی۔ اِس موقع پر پاکستان ہلالِ احمر کے نیشنل چئیرمین ڈاکٹر سعید الٰہی نے کہا کہ ےہ بےن الاقوامی انسانی خدمت کے شعبے کی فوری بیداری کا وقت ہے۔ ہم سب کم وسائل مےں زیادہ کام کرنا چاہتے ہےں اور انسانی ضُروریات کے مُقابلے مےں دستیاب وسائل میں کبھی بھی اضافہ نہےں ہوتا ۔ ہمےں بہتر انتخاب اور بہتر فیصلے کرنا ہوں گے اور ورلڈ ڈزاسٹر رپورٹ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ پاکستان ہلالِ احمر انہی اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کیلئے بغور جائزہ لے رہی ہے۔اسی تناظُر مےں ہلالِ احمر سندھ کی چئیرمین مسز شہناز حامد نے انہی مسائل کو مزےد اُجاگر کرتے ہُوئے کہا کہ پاکستان مےں موجُودہ خُشک سالی مےں اقوامِ ِ متحدہ کے ادارے (UN-OCHA)نے دو ملین متاثرہ ا ٓبادی تک رسائی کےلئے چھیانوے ملین ڈالرز سے زیادہ رقم کا تخمینہ لگایا ہے۔ جوکہ سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ آبادی کا صِرف چالِیس فیصد بنتا ہے اور اس وجہ سے ہماری ہر کسی تک رسائی ممکن نہےں۔ ہمارے مُلک میں ہمےں بڑے بڑے مسائل در پےش ہےں جِن مےں بڑھتی ہُوئی آبادی، معاشی عدم استحکام اور مُسلسل قُدرتی اور انسانی پیدا کردہ آفات اور ہنگامی صورتحال شامل ہےں۔ ان کی وجہ سے نقل مکانی، ذرائع آمدن، فصلوں اور مویشیوں کا نُقصان ، قومی معیشت متاثر کرنے کا باعث بن رہے ہےں۔اقوام ِ متحدہ پاکستان کے نیل بُہنے نے اِس رپورٹ کے پاکستان کے تناظُر مےں درپےش رُکاوٹوں کا ذِکر کِیا جنکی وجہ سے دُور دراز کے لوگوںتک امداد پہچانا مُشکل ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر تھامس گرٹنر نے ا©ن پانچ ایسی وجُوہات پر روشنی ڈالی کہ جِن کی وجہ سے بین الاقوامی انسانی امداد کے اداروں کو مُشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں فنڈز کی کمی، متاثرہ آبادےوں تک رسائی، اِس بات کی کم آگاہی کہ کِس کو فوری مدد کی ضُرورت ہے اور کون بہتر مدد کر سکتا ہے، تنازعات، حادثات ، نقل مکانی اور بیماری جےسے روایتی مسائل کے علاوہ دےگر معاملات تک انسانی امداد کو بڑھانے مےں غیر لچکدار رویے شامل ہیں۔سی۔ایس ۔آر اور فلاح و بہبُود سے متعلق آخری سےشن مےں اس بات پہ زور دیا گیا کہ ہمےں فوری طور پر ہمےں اہم ضُرورےات کو پُورا کرنے کےلئے پُختہ عزم کے ساتھ مزید کوششےں کرنا ہوں گی۔ انسانی خدمت کا شعبہ یہ کر سکتا ہے اور اسے ضرور کرنا چاہئے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن کی صد سالہ جشن اور اس کے پاکستان کے کی قومی انجمن (ہلالِ احمر) کو آفات اور تنازعات میں تعاون کے بارے میں منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں تعلیمی ، فلاح و بہبُود اور بےن الاقوامی انسانی خدمت کے شعبوں اور کارپورےٹ سیکٹر کی اہم اور نمایاں شخصیات نے بھر پُور شرکت کی۔

