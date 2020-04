لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)کورونا وائرس کی وجہ سے لگائے گئے لاک ڈاون کے دوران گھریلو تشدد کی شرح میں خوفناک اضافہ ہوا ہے۔برطانیہ میں عدم برداشت کے حامل افراد نے تین ہفتوں میں چودہ خواتین اور دوبچوں کو قتل کیا گیا۔

ایک برطانوی تنظیم کے مطابق یہ قتل برطانیہ میں کورونا وائرس لاک ڈاون کے پہلے مہینے میں ہی سامنے آئے تھے جو صورتحال کی سنگینی کا پتہ دیتے ہیں۔

بی بی سی کے مطابق برطانیہ میں میڈیکل پروٹیکشن سوسائٹی کی کا کہنا ہے کہ قومی سطح پر گھریلو تشدد کے واقعات سے متعلق ہیلپ لائن سے رابطے میں 49 فیصد اضافہ ہوا ہے۔

تشدد کی اطلاعات میں اضافے کے پیش نظر اس ادارے نے اپنی رپورٹ میں حکومت سے کہا ہے کہ وہ وبا کے دوران گھریلو تشدد کے حوالے سے اپنی سٹریٹیجی بنائے۔

UK lockdown: Calls to domestic abuse helpline jump by half https://t.co/0AfjLjajdp

میڈیکل پروٹیکشن سوسائٹی، ایم پی ایس کا کہنا ہے کہ متاثرین کے لیے محفوظ جگہیں ہونی چاہیے۔

خواتین کی ہلاکتوں سےمتعلق ڈیٹا اکٹھا کرنے والے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ 14 خواتین اور دو بچوں کو لاک ڈاؤن کے پہلے تین ہفتوں کے دوران ہلاک کیا گیا۔

یہ گیارہ سال کے دوران تین ہفتوں میں قتل ہونے والی خواتین اور بچوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔

اسی طرح گھریلو تشدد سے متعلق قومی ہیلپ لائن پر آنے والی کالز کی اوسط تعداد بھی معمول سے 25 فیصدزیادہ تھی اور یہ تین ہفتوں بعد 49 فیصد زیادہ ریکارڈ کی گئیں۔

گھریلو تشدد کے واقعات برازیل سے جرمنی اور چین سے یونان تک رپورٹ ہو رہے ہیں جس پر انٹرنیشنل میڈیا پر شدید تحفظات کااظہاربھی کیا جارہاہے۔

Coronavirus lockdown will have ‘devastating consequences for a generation’ unless domestic abuse tackled https://t.co/j4cvDc14WN