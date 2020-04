کورونا سے متاثرہ خاتون کے بچے کو ماں کا دودھ عطیہ کرنے کیلئے مائیں میدان میں آگئیں، کتنے لیٹر دودھ جمع ہوگیا؟ انتہائی جذباتی خبر

ہانگ کانگ(ڈیلی پاکستان آن لائن)ہانگ کانگ میں کورونا وائرس سے متاثرہ خاتون نے اپنی شیر خوار بچی کیلئے دودھ کے عطیے کی اپیل کی تو درجنوں خواتین نے اپنا دودھ عطیہ کرنے کیلئے خدمات پیش کردیں اور پندرہ لیٹر دودھ جمع کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق ہانگ کانگ میں ایک اکیس سالہ خاتون کورونا وائرس کا شکار ہوئی ہیں جس کے بعد انہیں قرنطینہ کردیا گیا ہے۔ تاہم ان کے قرنطینہ میں جانے سے ایک مسئلہ پیدا ہوگیا کہ ان کی ایک شیرخوار بچی بھی ہے جسے فارمولا دودھ سے الرجی ہے اور انہیں ہر صورت ماں کا دودھ ہی دیا جانا ہوتا ہے۔

اس صورتحال پر اس خاتون نے شہر کی ماوں سے اپنا دودھ عطیہ کرنے کی اپیل کی جس پر خواتین نے لبیک کہا اور شہر بھر سے مائیں اپنا دودھ فریز کرکے بھیجنے لگیں۔ خواتین اپن گاڑیوں اور دیگر سواریوں کے ذریعے اس گھر پہنچیں اور انہیں حوصلہ دیا۔

صرف یہی نہیں اوٹاوا میں بھی خواتین کی جانب سے کورونا سے متاثرہ ماوں کے بچوں کیلئے خواتین کی بڑی تعداد نے رضاکارانہ اپنا دودھ عطیہ کیا۔

In a world where sharing is so popular it has its own economy, women in Utah have a new item to contribute: breast milk.

The Mountain West Mother's Milk Bank has more than 550 milk donors and provides life-saving milk to premature babies

https://t.co/xu7L4KHHvW pic.twitter.com/zbcdnHmdYh