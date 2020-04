کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) گورنرسندھ عمران اسماعیل کاکوروناٹیسٹ مثبت آگیا۔

گورنرسندھ عمران اسماعیل نے خود کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنےکی تصدیق کردی ۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ عمران خان نےہمیں مشکل حالات میں لڑناسکھایاہے، اللہ سےدعاہےکہ وبائی مرض سےنمٹنےکی ہمت دے۔

خیال رہے کہ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کا بھی گزشتہ دنوں کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا جس کے بعد گورنر سندھ عمران اسماعیل نے سیلف آئسولیشن اختیار کی تھی۔ عمران اسماعیل سندھ کی تیسری اہم ترین سیاسی شخصیت ہیں جن کا کورونا ٹیسٹ پازیٹو آیا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے بہنوئی اسی وبا کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں۔

I have just been tested Covid 19 positive, Allah Kareem inshallah will fight it out. @ImranKhanPTI thought us to fight out the most difficult in life and I believe this is nothing against what we r prepared for. May Allah give strength to fight this Pandemic inshallah.