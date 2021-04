سندھ بھی پنجاب حکومت کے نقش قدم پر ، تمام ہسپتالوں میں آپریشن بند کرنے کا فیصلہ

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )حکومت سندھ نے آکسیجن کی کمی کے خدشےکے باعث تمام سرکاری و نجی اسپتالوں میں آپریشن بند کرنےکا فیصلہ کیا ہے۔

ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے ٹوئٹرپر ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا کیسز میں اضافے کے باعث آکسیجن کی قلت سے بچنے کے لیے سندھ حکومت نے تمام سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں فوری طور پر آپریشن بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری اورنجی ہسپتالوں میں صرف ایمرجنسی کی حالت میں سرجری کی جائے گی۔

اس سے قبل پنجاب حکومت بھی آکسیجن کی کمی کے پیش نظر آپریشنز پر پابندی عائد کرچکی ہے۔

