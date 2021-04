ویب سیریز کا رجحان بڑھنے لگا! ویب سیریز کا رجحان بڑھنے لگا!

پاکستان میں ویب سیریز بنانے کے رجحان میں خطرناک حد تک تیزی آگئی ہے جس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام لوگ اب فلم یا ڈرامے کے بجائے صرف ویب سیریز ہی بنانے میں مصروف ہیں۔جس طرح دنیا بھر کے نئے ٹرینڈز پاکستان کچھ دیر سے پہنچتے ہیں بالکل اسی طرح ویب سیریز بھی یہاں تھوڑی دیر سے شروع ہوئیں لیکن ایک مرتبہ آغاز کے بعد اس انڈسٹری نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ہالی وڈ، یورپی ممالک اور دنیا کے دیگر ممالک میں کورونا کے بعد فلم سازوں نے ڈیجٹیل اور آن لائن پلیٹ فارمز کا رخ کرلیا۔ ان کے لیے پیشہ وارانہ اصطلاح ’اوٹی ٹی‘ یعنی ’اْوور دی ٹاپ‘ استعمال ہوتی ہے، یعنی ویب سیریز اور فلموں کو ایک عام شخص تک بذریعہ انٹرنیٹ پہنچا دیا جائے۔ویب سیریز میں اس طرح بھی آزادی ہوتی ہے کہ اسے بناتے ہوئے ڈرامہ یا فلم والی پابندیوں کا سامنا کم کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ویب سیریز بنانے والے نت نئے تجربات کے لیے بھی تیار رہتے ہیں کئی ایک آن لائن پورٹل اب بہت مقبول ہوچکے ہیں۔ پاکستان میں نیٹ فلیکس اور ایمازون پرائم سرِفہرست ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر پورٹلز بھی رفتہ رفتہ مقبول ہو رہے ہیں مگر اس پر پاکستانی فلمیں اور ڈرامے برائے نام ہیں۔ اب ہمیں بھی ہوش آیا ہے کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز بنانے چاہئیں جس کے بعدسرکاری سطح پر بھی اوٹی ٹی پلیٹ فارم بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔چونکہ یہ نیا میڈیم ہے اور اسی لئے تیزی سے مقبول ہورہا ہے۔اب بچے،بوڑھے،عورتیں غرض ہر عمر کے لوگ دنیا بھر کی ویب سیریز اپنے موبائل کے ذریعے ہی دیکھ سکتے ہیں۔

پاکستان میں ویب سیریز کے لئے او ٹی ٹی (over the top) اور وی او ڈی(video on demand) کے ذریعے ویب سیریز پیش کی جارہی ہیں۔ او ٹی ٹی کے لئے عرف عام میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایپ ہوتی ہے جسے کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر موجود مواد دیکھ سکتا ہے جب کہ وڈیو آن ڈیمانڈ کے لئے عرف عام میں یو ٹیوب کہا جاتا ہے جس کے لئے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا پڑتی بلکہ اسے ہر کوئی براہ راست دیکھاجاسکتا ہے۔ پاکستان میں ویب سیریز کی مقبولیت کے بعد بے شمار نئے پلیٹ فارم بن چکے ہیں جن میں اردو فلیکس، رنسٹار، ایلیمنٹ پرائم،سی پرائم، موفی ورلڈاورٹیپ میڈ قابل ذکر ہیں۔ ویب سیریز کی پروڈکشن زیادہ ہونے سے تمام شعبوں سے وابستہ افراد کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پاکستان میں ویب سیریز کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے ہے اب تمام بڑے رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر،چینل اور سپرسٹار ان کا حصہ بننا فخر سمجھتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے ہمیں مہوش حیات سے لے کر صبا قمر،احسن خان سے نعمان اعجاز تک، سب ہی ویب سیریز میں کام کررہے ہیں۔

اگر گزشتہ دوسالوں کا جائزہ لیا جائے تو اس میں تیس سے زائد ویب سیریز بنائیں گئیں جو مختلف پلیٹ فارمز سے نشر کی گئیں جن میں ”مڈل سے اوپر“بھی شامل ہے جس میں مہہ جبیں حبیب،حسیب خان اور اشنا شاہ نے اہم کردار کئے تھے، ڈائریکٹر جواد بشیر نے ”چٹخارہ“ کے عنوان سے سیریز بنائی۔وجاہت رؤف نے ”عنایا“ کے نام سے ویب سیریز بنائی جس میں اظفر رحمن،مہوش حیات اور فریال محمود سمیت دیگر فنکاروں نے کام کیا۔ دیگر اہم پراجیکٹ میں ”آئی فرینڈشپ یو“۔ ”شیم لیس پروپوزل“۔ ”سمرلو“۔ ”دی رومیوز“۔”سپر ہیروز“۔”مائنڈ گیمز“ اور کاشف نثار کی پہلی ویب سیریز ”سات ملاقاتیں“ شامل ہے جس میں زارا ترین اور نعمان اعجاز نے مرکزی کردار کئے تھے۔ اس کے علاوہ عاصم عباسی کی ڈائریکشن میں بنائی گئی ویب سیریز”چڑیلز“ نے بہت مقبولیت حاصل کی۔یہ سیریز بھارتی اسٹریمنگ ”زی فائیو“ سے نشر کی گئی جس پر پاکستان میں بہت اعتراض کیا گیا جس کے بعد پیمرا نے اس پر پابندی عائد کر دی تھی۔اب”زی فائیو“پر پاکستان میں مستقل پابندی عائد کردی گئی جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص یہاں سے اس کی فیس بھی جمع نہیں کراسکتا۔پاکستان کے نامور لوگ اب ویب سیریز بنارہے ہیں جن میں کاشف نثار، انجم شہزاد، وجاہت رؤف، فاروق مینگل، حسیب حسن،محمد اشعر اصغر اور مہرین جبار سمیت بے شمار دیگر لوگ شامل ہیں۔ کاشف نثار نے ”من جوگی“ کے نام سے ویب سیریز بنائی ہے جس میں صباقمر اورنعمان اعجاز سمیت بہت سے نامور فنکار شامل ہیں۔ حسیب حسن کی ویب سیریز”دھوپ کی دیوار“ میں سجل علی اور احد رضا میر سمیت دیگر سپرسٹار بھی شامل ہیں۔سوشل میڈیا سٹار حریم شاہ کی زندگی پر بنائی جانے والی سیریز ”راز“بھی مکمل ہوچکی ہے۔ علیزے شاہ بھی جلد ہی ویب سیریز ”دلہن اور ایک رات“میں دکھائی دیں گی۔ماہرہ خان نے ذاتی پروڈکشن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ویب سیریز ہی پروڈیوس کی ہے جس کا نام ”بارہواں کھلاڑی“ رکھا گیا ہے اور اس میں کرکٹ کو موضوع بنایا گیا ہے۔سیریز میں دانیال ظفر اور شاہ ویر جعفری سمیت بہت سے نئے فنکاروں کو متعارف کرایا گیا ہے۔ اس سیریز کے ڈائریکٹر عدنان سرور ہیں جو فلم ”موٹرسائیکل گرل“ بناکر شہرت حاصل کرچکے ہیں۔پاکستان کے نامور رائٹر وڈائریکٹر امین اقبال کا اس بارے میں کہنا ہے کہ پاکستان میں ویب سیریز کا آغاز طلبا کے تھیسیز ورک سے ہواجسے یونیورسٹی اور کالجز میں اسے شارٹ فلم کانام دیا جاتا تھا۔اس کا خیال اس لئے بھی آیا کہ لوگوں نے سوچا کہ ڈرامہ اور فلم کے درمیان بھی کوئی چیز ہوسکتی ہے تو وہ ویب سیریز ہے جس نے تیزی سے ہمارے ملک میں بھی مقبولیت میں بھی مقبولیت حاصل کی اور یہی وجہ ہے اب تمام لوگ اس میڈیم کی طرف آرہے ہیں۔

