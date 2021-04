این سی اوسی کا خصوصی اجلاس آج سہ پہر ہوگا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستا ن آن لائن ) وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ امتحانات کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سنٹر(این سی او سی) کا خصوصی اجلاس آج سہ پہرہوگا جس میں کورونا کے پھیلاﺅ کے حوالے سے آنے والی رپورٹس پر تبادلہ خیا ل کیا جا ئے گا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں شفقت محمو د کا کہنا تھا کہ امتحانی مراکزکے باہرایس اوپیزپرعمل درآمدکمزورہے،امتحانات کی اجازت سخت ایس اوپیزپرعمل پیراہونے سے مشروط تھی، آج اجلاس میںامتحانات کے دوران ایس اوپیزاورکوروناکے پھیلاوکی رپوٹ کاجائزہ لیاجائے گا۔

