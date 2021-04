کورونا وبا: پاکستان کی پیشکش قبول کرنے کیلئے بھارتی رکن پارلیمنٹ نے مودی کو خط لکھ دیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) پاکستان کی جانب سے بھارت کو کورونا سے نمٹنے کے لیے مددکی پیشکش کو قبول کرنے کے لیے لوک سبھا کے رکن گرجیت سنگھ اوجلا نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو باقاعدہ خط لکھ دیا ۔

جی این این نیوز کے مطابق

امرتسر سے کانگریس سے تعلق رکھنے والے رکن بھارتی پارلیمنٹ گرجیت سنگھ اوجلا نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی پیشکش کو قبول کریں اور واہگہ بارڈر پر آکسیجن کوریڈور قائم کریں۔ گرجیت سنگھ کی جانب سے مودی کو لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ امرتسر اور پنجاب کے ہسپتالوں میں آکسیجن کی قلت کے پیش نظر واہگہ بارڈر پر آکسیجن کوریڈور قائم کی جائے جس سے بھارتی پنجاب کے گوارداسپور، پٹھان کوٹ، بھٹنڈا، جالندھر، تارن تارن اور دیگر اضلاع میں آکسیجن کی فوری فراہمی یقینی ہو جائے گی۔

Requested @PMOIndia Sh @narendramodi to accept all the medical help offered by other countries & also create an 'oxygen corridor' at Attari Wagha border port to facilitate entire border region of Punjab. Expecting from @drharshvardhan & @DrSJaishankar to take up this matter. pic.twitter.com/oJke0CJ0RQ